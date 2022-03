Guerre en Ukraine : le chef de la diplomatie européenne "pense bien" que Vladimir Poutine devra répondre des actes commis

"Les Russes sont en train de bombarder systématiquement les villes ukrainiennes", a souligné le haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borell, jeudi 10 mars sur franceinfo. "Les villes, c'est là où les civils habitent", a ajouté le chef de la diplomatie de l'UE. De ce fait, il "pense bien" que le président russe, Vladimir Poutine, devra répondre de ces actes, même s'il "ne sait pas comment". Cela dit, "la Cour pénale internationale a commencé à agir", a-t-il rappelé.

Tant que le conflit durera, l'Europe livrera "sans doute" des armes à l'Ukraine, a-t-il avancé. L'enjeu, pour lui, est d'''aider l'Ukraine autant qu'on peut, mais éviter l'escalade de la guerre". "Il faut éviter d'entrer en guerre avec la Russie parce que sinon, cela serait la troisième guerre mondiale", a-t-il insisté, tout en rappelant les "sanctions très lourdes" prise à l'encontre de l'économie russe.

"Quelle est la réponse, du point de vue de l'énergie ? C'est sans doute là-dessus que les leaders de l'Union vont plancher au château de Versailles lors d'un Conseil européen sur place jeudi et vendredi." Josep Borell à franceinfo



Interrogé sur l'éventualité d'un embargo européen sur le gaz et le pétrole russe, comme l'ont décidé les Etats-Unis, il a jugé qu'il serait "beaucoup plus difficile" pour l'Union de faire un tel choix. "Nous, on en importe beaucoup", a-t-il rappelé. "Pour les Etats-Unis, ce n'est pas trop difficile parce qu'ils ne consomment presque pas de pétrole russe", a-t-il souligné. "Dire 'je ne ferai pas ce que je ne fais déjà pas', ça n'a pas beaucoup de mérite", a-t-il lancé.