DIRECT. Guerre en Ukraine : au moins 35 000 civils ont été évacués mercredi, annonce le président Volodymyr Zelensky

Ce qu'il faut savoir

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mercredi 9 mars dans la soirée qu'au moins 35 000 civils ukrainiens avaient été évacués dans la journée. Dans un message vidéo, il a précisé que ces personnes avaient pu fuir les villes de Soumy, d'Enerhodar et de zones proches de la capitale Kiev. Les évacuations sont intervenues après un accord mercredi entre Moscou et Kiev sur l'ouverture de corridors humanitaires. Volodymyr Zelensky espérer la poursuite des évacuations jeudi, avec l'ouverture de trois autres couloirs humanitaires à partir des villes de Marioupol, assiégée depuis neuf jours, de Volnovakha (sud-est) et d'Izioum (est). Suivez notre direct.

Nouvelles discussions entre Moscou et Kiev. La Turquie accueille jeudi les ministres russe et ukrainien des Affaires étrangères pour leur premier face-à-face depuis le début de la guerre. Serguei Lavrov et son homologue ukrainien Dmytro Kuleba seront reçus par le ministre turc Mevlut Cavusoglu à Antalya (Sud), station balnéaire prisée des touristes russes.

L'Union européenne se réunit à Versailles. Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE vont tenter jeudi et vendredi à Versailles de poser les fondations d'une Europe plus souveraine après le choc de l'invasion russe en Ukraine qui a exposé ses faiblesses. "Ce sommet est celui du sursaut européen, de la souveraineté européenne", souligne l'Elysée.

Les Etats-Unis en passe de débloquer une aide de 14 milliards de dollars pour l'Ukraine. Les élus de la Chambre des représentants ont adopté mercredi soir un nouveau budget américain qui comprend une enveloppe de près de 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne. Le texte, qui comprend un volet économique et humanitaire, mais aussi des armes et des munitions pour Kiev, doit désormais être voté au Sénat avant d'être promulgué par Joe Biden.