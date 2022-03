Guerre en Ukraine : lancer la procédure d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est "une démonstration de soutien", selon une eurodéputée Renew

L'Ukraine, tout comme la Géorgie et la Moldavie, ont vu leur procédure d'adhésion à l'Union européenne être lancée lundi. "Un symbole", selon la députée européenne Fabienne Keller.

Dix jours après le début de la guerre en Ukraine, l'Union européenne a déclenché lundi 7 mars la procédure pour l'examen des demandes d'adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie, déposées quelques jours plus tôt. "C'est un symbole mais surtout un geste politique", a déclaré sur franceinfo Fabienne Keller, députée européenne Renaissance. "C'est un pas assez fort", ajoute la députée. "Ces trois pays ont demandé l'aide de l'Union. À travers cet acte symbolique, nous y répondrons très positivement et je m'en réjouis." Fabienne Keller parle également d'une "démonstration de soutien de l'Union européenne".

Selon elle, le moment présent est "un moment politique incroyable où tout va extrêmement vite" car, ajoute-t-elle, "ces pays ont fait un geste politique fort, se plaçant du côté de la démocratie". Pour elle, il était normal de "consolider les pays au moment où ils se tournent vers des régimes plus démocratiques". Enfin, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame un embargo occidental sur le pétrole russe, la députée s'y est dite "favorable", même si "cela ne sera pas sans conséquences pour nous".