Pénurie de carburants : la grève se poursuit dans les sites TotalEnergies de Gonfreville-l'Orcher et de Feyzin

La grève est reconduite ce jeudi 20 octobre matin dans la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-l'Orcher, en Seine-Maritime, et dans le dépôt de Feyzin, dans le Rhône, a appris franceinfo, auprès de la CGT. La reconduction du mouvement a été votée lors d'assemblée générales aux alentours de 5 heures.



À Gonfreville-l'Orcher, les négociations doivent se poursuivre au niveau local, entre la CGT et la direction de la raffinerie. Le syndicat réclame une augmentation salariale rétroactive sur 2022, en raison de l'inflation et des profits de l'entreprise, des investissements sur la plateforme et l'embauche des intérimaires.

Au dépôt de carburant de Feyzin, le mouvement est également reconduit "malgré les réquisitions des salariés grévistes", indique Éric Sellini, coordinateur national de la CGT pour TotalEnergies. Des réquisitions ont eu lieu mercredi et doivent se poursuivre dans la journée, selon le syndicat.

Deux sites TotalEnergies sur cinq encore bloqués

La grève ne concerne maintenant que deux sites de TotalEnergies. Les raffineries de Mardyck (Nord) et de La Mède (Bouches-du-Rhônes) ont suspendu les blocages mercredi soir. À Donges (Loire-Atlantique), la fin de la grève avait été votée plus tôt dans la journée.

Un peu plus de 20% des stations-service connaissaient des difficultés sur au moins un carburant mercredi à la mi-journée. "Je sais que la situation est encore difficile pour beaucoup de nos compatriotes, mais la dynamique est là et je veux une nouvelle fois appeler les salariés grévistes à reprendre le travail", a commenté la Première ministre. Les région les plus touchées sont la Bourgogne-Franche-Comté, l'île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec près d'une station sur trois en difficulté.