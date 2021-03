Cinq "gilets jaunes" condamnés à des peines allant jusqu'à 14 mois de prison ferme pour une série d'incendies en Dordogne

Ces trois hommes et deux femmes, âgés aujourd'hui de 30 à 52 ans, étaient poursuivis pour association de malfaiteurs et destruction de biens d'autrui.

Cinq "gilets jaunes" ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 14 mois de prison ferme pour avoir participé, à des degrés diver, à une série d'incendies dans le département de la Dordogne en décembre 2018, a indiqué le tribunal de Bergerac mardi 23 mars. Ces trois hommes et deux femmes, âgés aujourd'hui de 30 à 52 ans, étaient poursuivis pour association de malfaiteurs et destruction de biens d'autrui. Le principal prévenu a écopé de 14 mois de prison ferme et deux autres mis en cause de deux ans de prison avec sursis. Des peines de 12 mois et 6 mois ferme ont été prononcées à l'encontre des deux derniers prévenus.

Les mis en cause, de situation professionnelle modeste et sans condamnation à leur passif, s'étaient rencontrés au début du mouvement des "gilets jaunes", lors de rassemblements sur des ronds-points dans l'agglomération bergeracoise. Entre le 23 et le 30 décembre 2018, des départs de feu avaient été constatés dans le sud du département : contre une Maison des services publics et un centre technique de la Communauté d'agglomération du bergeracois, ou encore sur une boîte aux lettres de mairie à Colombier. L'enquête avait abouti à l'interpellation du groupe de Périgourdins trois mois plus tard