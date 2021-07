Grèves à la SNCF et à Aéroports de Paris : vos trajets de ce début juillet risquent-ils d'être compromis ?

Début d'été animé sur le front social dans les transports. Des préavis de grève ont été déposés à la SNCF et dans les aéroports parisiens à compter du jeudi 1er juillet. Ces mouvements doivent s'étendre sur les samedi 3 et dimanche 4, qui correspondent au premier week-end de départs en vacances des "juilletistes".

Voici les perturbations attendues par les directions de la SNCF et du Groupe ADP.

Un trafic peu perturbé à la SNCF

• Pour le 1er juillet. Le trafic SNCF sera "quasi normal", jeudi, avec seulement quelques perturbations pour les trains express régionaux, a annoncé la direction mercredi. Les passagers des TER doivent s'attendre à "quelques adaptations liées au mouvement social, notamment en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie". Selon l'entreprise, "tous les Transilien, TGV Inoui, Ouigo, Intercités, Eurostar, Thalys prévus circuleront normalement", en ce jour d'appel à une grève nationale lancé par la CGT-Cheminots. Le premier syndicat du groupe ferroviaire réclame une hausse générale des salaires, des embauches et de "réelles négociations pour un statut social de haut niveau".

• Pour les 3 et 4 juillet. Ce week-end, le mouvement ne concerne que les Ouigo. Compte tenu de "plusieurs préavis de grève", déposés par la CGT-Cheminots, l'Unsa ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots, le plan de transport sera "très légèrement adapté" mais "permettra de prendre en charge 100% des clients", assure la SNCF. Chez Ouigo, lors de négociations avec les syndicats, la direction a proposé notamment une hausse d'une indemnité mensuelle versée aux contrôleurs, ainsi que le versement d'une prime pour les contrôleurs et agents sédentaires, selon des sources syndicales. En appelant à la grève, les syndicats avaient demandé davantage de "reconnaissance" pour les salariés et dénoncé des "conditions de travail dégradées". Pour avoir des détails sur leurs trajets, les usagers sont invités à se rendre sur le site de la SNCF.

Des retards possibles à Roissy et à Orly

L'appel à la grève dans les aéroports parisiens de Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly pourrait entraîner, jeudi, des "difficultés d'accès routiers et des retards sur certains vols", a prévenu, mercredi, la direction du Groupe ADP, gestionnaire de ces équipements. Dans la soirée, la direction n'avait toutefois "pas encore d'éléments chiffrés" sur la mobilisation de jeudi. Elle conseille aux voyageurs d'"anticiper" leur arrivée dans les aéroports.

"Notre effort visera à ce que les avions soient tout au plus retardés." Augustin de Romanet, PDG du Groupe ADP sur RTL

Trois syndicats ont déposé des préavis de grève englobant le premier week-end des grands départs en vacances. Le préavis de l'Unsa court de jeudi à lundi, tandis que la CGT et la CFE-CGC appellent à faire grève de vendredi à lundi. Ces organisations réclament le retrait d'un plan de modification des contrats de travail, qui prévoit la suppression de certaines primes. Des assemblées générales des salariés sont prévues, jeudi matin, à Roissy et à Orly. Des manifestations sont aussi attendues, vendredi matin, dans les deux aéroports. "Il n'est pas à exclure des annulations" de vols, "selon la durée des blocages dans et devant les terminaux" de Roissy et Orly, prévient la CGT.