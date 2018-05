Grève à Air France : "près de 85%" de vols assurés lundi

La compagnie vit son quatorzième jour de mouvement social.

La grève se poursuit chez Air France. La compagnie prévoit néanmoins d'assurer "près de 85%" des vols prévus lundi 7 mai, au quatorzième jour de grève. Dans le détail, la direction vise 99% de vols maintenus sur les trajets long-courriers, contre 80% pour les moyen-courriers depuis et vers l'aéroport parisien Roissy-Charles de Gaulle, et 87% des court-courriers à Orly et dans les autres aéroports français.

Baisse du nombre de grévistes

La mobilisation des pilotes descend à son plus bas niveau depuis le début de la mobilisation sociale : le nombre de grévistes est estimé à 14,2 % chez les pilotes, à 18,1 % chez les personnels navigants commerciaux et à 10 % chez les salariés au sol, selon les chiffres communiqués dimanche par la compagnie, deux jours après l'annonce de la démission de son PDG, Jean-Marc Janaillac.

La patron d'Air France avait lié son sort au résultat du référendum sur un accord salarial proposé aux salariés. La proposition de la direction a été rejetée à 55%, provoquant le départ du dirigeant. Les salariés réclament toujours une augmentation des salaires de 6%.