VIDEO. Christophe Castaner explique l'usage des LBD à des enfants dans l'émission "Au tableau !"

"C'est une arme dangereuse", explique dans cette séquence le ministre de l'Intérieur, qui évoque les blessures aux visages de certains manifestants, mais justifie son emploi.

Face à lui, il n'avait pas les intervieweurs les plus chevronnés. Christophe Castaner a expliqué les règles d'utilisation des LBD – dont l'utilisation lors de rassemblements des "gilets jaunes" est très contestée – à des écoliers, dans l'émission "Au tableau !", diffusée jeudi 21 février par la chaîne C8. Une séquence qui a suscité des critiques sur les réseaux sociaux.

Ce passage ne fait pas partie des nombreuses séquences mises en ligne individuellement par la chaîne, mais un extrait a été repris par un compte Twitter. L'épisode est visible en intégralité sur le site du groupe Canal+ (le passage commence à la 58e minute).

⚡️CASTANER / Dans l’émission #AuTableau sur #C8, le ministre de l’intérieur explique aux enfants les endroits du corps où les forces de l’ordre peuvent tirer avec un #LBD40 « On a une dizaine de tirs ou par accident il y a eu des tirs sur le visage » pic.twitter.com/OSM85ln8GZ — Pure. (@PureTele) 21 février 2019

Répondant à la question d'un enfant, comme le veut le principe de l'émission, le ministre de l'Intérieur a détaillé, sur un schéma, les zones du corps sur lesquels les policiers ont l'autorisation de tirer avec des LBD. "Ils doivent absolument éviter la tête", a-t-il expliqué. Affirmant que dix personnes avaient été blessées à la tête depuis le début du mouvement – en janvier, nous avions décompté au moins 40 blessés graves dont 12 personnes ayant perdu un œil –, le ministre de l'Intérieur a assuré aux enfants qu'il s'agissait d'"accidents" et que ces cas étaient confiés à "une police qui surveille la police".

"Si tu supprimes le LBD, il y aura des bagarres"

Questionné par un des élèves, Christophe Castaner a également justifié son utilisation lors des manifestations. "Cette arme, elle est dangereuse", a reconnu le ministre, mais "c'est une arme qui est faite pour empêcher quelqu'un d'être violent avec les policiers, donc elle est puissante".

"Si tu supprimes [aux policiers] les lacrymogènes, qui permettent de tenir à distance, et si tu leur supprimes les autres moyens comme le LBD, on sera beaucoup plus au contact, et il y aura des bagarres qui feront beaucoup plus mal", a également justifié Christophe Castaner. Celui-ci a aussi, dans une autre séquence, détaillé la façon dont étaient organisés les dispositifs policiers encadrant les manifestations.

Sur Twitter, la séquence a été critiquée par certains internautes et journalistes, s'étonnant de voir un tel sujet discuté avec des enfants, et estimant que le ministre était laissé libre de dérouler un argumentaire pourtant contesté. Les enfants pouvaient lui poser des questions – "Il y a eu 10 personnes qui ont perdu leur œil, comment réagissez-vous ?" a demandé l'un d'eux – mais aucun journaliste ne les accompagnait.

