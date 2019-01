REPLAY. "Ouvrez le 1" : comment entendre le peuple ?

"Comment entendre le peuple ? Comment écouter les Français ?" Pour son premier numéro, le nouveau magazine de franceinfo "Ouvrez le 1" interroge cette question d'actualité, que posent le mouvement des "gilets jaunes" et l'organisation par l'exécutif d'un "grand débat national". Lequel des deux "camps" représente vraiment le peuple ? Qui écouter et comment ? Comment prendre en compte et "traiter" la parole si diverse des "gilets jaunes" ? Que veut dire le peuple ? Le message a-t-il été entendu ?

Pendant 27 minutes, la journaliste de France Télévisions Emilie Tran Nguyen et l'écrivain et directeur du "1", Eric Fottorino, confrontent deux regards sur ce sujet : l'historien et spécialiste des mouvements sociaux Gérard Noiriel et le haut fonctionnaire et homme politique Jean-Baptiste Froment. Ils reçoivent pour un entretien en tête-à-tête Jean-Louis Debré, qui préside le Conseil supérieur des archives. Ils interrogent l'histoire, donnent des repères, déclinent en 5 pages une conversation sur notre démocratie.

