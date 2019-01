Pourquoi certains "gilets jaunes" veulent désormais poursuivre leurs manifestations la nuit

En poussant la mobilisation jusqu'à une heure tardive, les manifestants espèrent fatiguer la police et forcer les médias à être présents. "Les violences policières, c'est le soir" qu'elles ont lieu, justifie ainsi une des figures du mouvement, Maxime Nicolle.

Pyjamas contre "gilets jaunes". Sur les réseaux sociaux, les appels des "gilets jaunes" à manifester en soirée et la nuit se multiplient depuis le 9e samedi de mobilisation, le 12 janvier. Au lieu de se disperser en fin d'après-midi – une initiative présentée par les organisateurs comme un moyen de permettre aux forces de l'ordre d'identifier les casseurs –, les manifestants sont désormais incités à poursuivre l'action le plus tard possible.

Un appel à manifester durant la nuit de samedi 26 à dimanche 27 janvier, posté sur Facebook le 20 janvier 2019. (FACEBOOK)

Objectif ? "Crever [fatiguer] les forces de l’ordre jusqu’au bout", explique dimanche 13 janvier dans une vidéo Facebook Maxime Nicolle, alias Fly Rider, une figure du mouvement. "Les gens ont l’impression de ne pas être écoutés. Après dix semaines de mobilisation et dix 'actes', le gouvernement est encore en train de mentir", explique aussi à franceinfo le jeune homme pour justifier l'extension des manifestations. Sans compter "qu'en général, les violences policières c'est le soir, mais les caméras ne sont plus là. Là, les journalistes seront obligés d'être présents, et peut-être que ça diffusera sur vos réseaux..." laisse-t-il entendre.

Préparation d'une "nuit jaune"

S'il se défend "d'appeler" à ce type de mobilisation, Maxime Nicolle mentionne régulièrement l'existence de ces nocturnes, qui existent déjà à Toulouse, à Tarbes ou à Pau. Lors du 10e samedi de mobilisation à Toulouse, auquel il a participé, certains "gilets jaunes" sont ainsi restés à jouer au chat et à la souris avec les forces de l'ordre jusque tard dans la soirée.

L'annonce d'une "nuit jaune" postée sur Facebook par Eric Drouet, le 21 janvier 2019. (ERIC DROUET / FACEBOOK)

Mais il n'est pas la seule figure des "gilets jaunes" à se faire l'écho de ce nouveau type de mobilisation. Eric Drouet, autre figure du mouvement, a annoncé sur le groupe Facebook La France en Colère !!! lundi 21 janvier l'organisation d'une mystérieuse "nuit jaune". La date et le lieu de l'évenement ne sont pas communiqués, mais un autre message en date du mardi 22 janvier laisse entendre qu'une "nocturne" pourrait avoir lieu à Paris dès le 11e samedi de mobilisation, le 26 janvier. Contacté par franceinfo, Eric Drouet n'a pas répondu à nos sollicitations.

Un message posté sur le groupe Facebook "La France en Colère !!!" par Eric Drouet mardi 22 janvier. (ERIC DROUET / FACEBOOK)