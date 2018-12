Matchs de foot, Téléthon, marche pour le climat... Ces événements annulés (ou menacés) par la mobilisation des "gilets jaunes"

De nouvelles manifestations sont attendues dans la capitale samedi. Ce qui inquiète les autorités après les violences et les dégradations du week-end dernier.

Y aura-t-il un "acte 4" de la mobilisation des "gilets jaunes", samedi 8 décembre, à Paris ? Sur Facebook, plusieurs pages appellent à une nouvelle manifestation parisienne. Deux d'entre elles comptaient déjà plus de 3 500 participants, mardi en début d'après-midi, et plus de 20 000 personnes intéressées.

Des rassemblements qui inquiètent les autorités, après les violences et dégradations survenues samedi sur la place de l'Etoile et dans les rues alentours. Ce jour-là, 412 personnes ont été interpellées, selon le préfet de police de Paris, pour des "violences d'une gravité sans précédent".

Ainsi, plusieurs événements, prévus samedi dans la capitale, sont menacés par ce possible quatrième jour de mobilisation nationale. Franceinfo fait le point sur les différents rendez-vous déjà reportés (ou qui pourraient l'être) à cause des "gilets jaunes".

La SPA annule le Noël des animaux

L'évènement devait se tenir place de la République samedi 8 décembre mais l'association préfère annuler sa manifestation. "J'ai pris cette décision parce que je pense que nous ne sommes pas en mesure d'assurer la sécurité des personnels, et la sécurité des bénévoles. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution compte-tenu de la menace de violences qui peuvent se reproduire " a expliqué Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA, interrogé sur franceinfo.

"On va essayer de monter cette même manifestation début 2019, au pire en février, si possible place de la République à Paris" ajoute Jacques-Charles Fombonne, il précise également que pour adopter "les refuges de la SPA seront ouverts ce week-end."

Deux matchs de Ligue 1 sont reportés

La rencontre de Ligue 1 entre Paris et Montpellier, prévue samedi à 16 heures au Parc des Princes, a été reportée "à la demande de la préfecture de police", a annoncé la Ligue de football professionnel mardi matin. "La commission des compétitions de la LFP fixera ultérieurement la date de la rencontre", a-t-elle précisé dans un communiqué.

Quelques heures plus tard, la LFP a ajouté que le match entre Toulouse et Lyon, également programmée samedi à 20 heures, était reportée sine die à la demande de la préfecture de Haute-Garonne.

Le Téléthon pourrait être menacé

L'événement caritatif visant à recueillir des fonds pour aider les malades et soutenir la recherche afin de mieux lutter contre les myopathies pourrait être perturbé par une nouvelle mobilisation des "gilets jaunes" dans la capitale. Le plateau du Téléthon doit en effet être installé place de la Concorde, sur le bas des Champs-Elysées. "Pour l'instant, nous restons sur le même format que ce que nous avions imaginé", explique l'organisation, contactée par franceinfo.

En revanche, l'Alliance maladies rares a décidé d'annuler sa marche. "C'est avec un immense regret que je vous annonce l'annulation de la 19e édition de la marche des maladies rares, écrit la présidente de l'association sur son site. Les événements de ces derniers jours nous obligent à prendre cette décision dès aujourd'hui car nous avons pour mission première d'assurer votre sécurité."

La Marche mondiale pour le climat devrait être maintenue

Plus de 60 associations ont appelé à rejoindre la Marche mondiale pour le climat samedi. Quelque 120 cortèges sont prévus à travers l'Hexagone, y compris à Paris. Face à l'éventualité d'une nouvelle manifestation des "gilets jaunes", le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a invité "les organisateurs à ne pas vouloir maintenir cette manifestation". S'ils refusent cette demande, "nous discuterons avec eux pour la sécuriser", a-t-il assuré.

"Nous souhaitons maintenir la marche", assure Marie Pochon, membre du mouvement Alternatiba, l'un des organisateurs de la marche parisienne, à franceinfo. "Nous avons de très bons rapports avec la préfecture, pour pouvoir maintenir la marche avec un service d'ordre qui compterait plusieurs centaines de personnes", fait-elle valoir. La Marche mondiale pour le climat "nous semble essentielle et importante face aux enjeux".

Il y a une urgence à agir, et il y a une urgence à nous laisser manifester.Marie Pochonà franceinfo

La mairie de Paris explique également à franceinfo qu'elle n'envisage pas non plus "d'appeler à un report". "Cette décision est de la seule responsabilité des organisateurs de la marche. Si ceux-ci souhaitent maintenir l'événement, ce qui est leur droit le plus complet, le ministère de l'Intérieur doit prévoir un dispositif de sécurité en conséquence", explique la mairie. À ce jour, la préfecture de police de Paris assure cependant à franceinfo ne pas avoir reçu de déclaration pour cette manifestation.