Loire-Atlantique : le réveillon des "gilets jaunes"

"Trois, deux, un, bonne année !", clament des "gilets jaunes" mobilisés à Vallet, en Loire-Atlantique. Leur année commence sur un rond-point. Ces "gilets jaunes" de Loire-Atlantique l'occupent depuis trois semaines et leurs vœux pour 2019 ce sont les revendications du mouvement. "Le référendum d'initiative citoyenne, que ce soit le peuple qui puisse reprendre le pouvoir, être aux commandes et de pouvoir décider des choses", explique Marion Morel, une "gilet jaune". "Pour le mouvement des 'gilets jaunes', moi je souhaite qu'il puisse être entendu justement sur cette dimension sociale, sur la justice sociale", explique Stéphane Panteix, un sympathisant du mouvement.

Voeux d'Emmanuel Macron

"On espère que pour 2019 on va garder notre solidarité et notre fraternité que l'on a actuellement sur tous les points", détaille Jessica Patron, une "gilet jaune" de Vallet. Au menu du réveillon, tout y est, du saumon, des huitres, de la viande grillée. Des produits préparés par les sympathisants du mouvement. À 20 heures, la soirée est suspendue un instant pour l'allocution d'Emmanuel Macron. Certains prennent le temps de l'écouter, d'autres s'éloignent, déjà déçus. Une assemblée générale aura lieu dès demain pour décider des prochaines actions.

