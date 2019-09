La permanence du patron de LREM, Stanislas Guerini, de nouveau dégradée à Paris

Des taggs ont été recouverts par un groupe qui se fait appeler les "Fous Furieux Indignés".

C'est la troisième fois depuis l'hiver dernier que la permanence parlementaire de Stanislas Guerini est dégradée. Les vitres du local, situé dans le 17e arrondissement de Paris, ont été tagguées en jaune, révèle, samedi 14 septembre, RMC, une information confirmée à franceinfo par l'entourage du patron de LREM.

"Lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection, est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs", peut-on lire sur la façade. Le message est signé des "FFI" pour "Fous Furieux Indignés". Un homme, qui se revendique des "gilets jaunes", a filmé l'action en direct sur Facebook.

Jérôme Dubus, conseiller de Paris de LREM, a lui pointé du doigt "des individus qui se complaisent dans le saccage et la dégradation et qui refusent le dialogue". Un dépôt de plainte est en préparation, a indiqué l'entourage de Stanislas Guerini à franceinfo.