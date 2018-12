"Gilets jaunes" : quel dispositif pour le réveillon sur les Champs-Élysées ?

À Paris, les "gilets jaunes" ont surtout l'intention de se mobiliser la nuit de la Saint-Sylvestre. Un dispositif de sécurité particulier est prévu. "Ce sera un Nouvel An sous très haute surveillance", rapporte le journaliste Carol Cuello, en duplex des Champs-Élysées, samedi 29 décembre. "On attend plusieurs milliers de badauds qui seront là pour fêter le passage à la nouvelle année, mais également on attend des 'gilets jaunes'. La préfecture invoque une situation de menace terroriste. En conséquence, toutes les personnes qui voudront accéder aux Champs-Élysées seront systématiquement fouillées", précise le journaliste.

Un dispositif de sécurité impressionnant

"Les bouteilles en verre, l'alcool, les pétards, les fusées seront strictement interdits. Les terrasses des cafés seront fermées dans l'après-midi afin que leurs tables et leurs chaises ne servent pas de projectiles. Il y aura des fouilles préventives dans les transports en commun, la circulation automobile sera interdite de 16h à 3h du matin. Un dispositif impressionnant afin que la fête ne soit pas gâchée", conclut Carol Cuello.

