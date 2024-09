"Gilets jaunes" : procès requis devant la cour criminelle pour le policier soupçonné d'avoir éborgné Jérôme Rodrigues

Le parquet a requis, jeudi 26 septembre, un procès devant la cour criminelle pour un policier suspecté d'avoir éborgné en janvier 2019 le "gilet jaune" Jérôme Rodrigues en lançant une grenade de désencerclement place de la Bastille, a appris franceinfo auprès de l'avocat de Jérôme Rodrigues, Me Arié Alimi, confirmant une information de Mediapart.

Le parquet de Paris a requis contre Brice C., qui a plaidé la légitime défense, un procès pour "violences avec arme, par personne dépositaire de l'autorité publique, ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente". Il s'agit d'un crime passible de quinze ans de prison.

"Pour Jérôme qui a tant souffert"

Dans ce dossier, Brice C. ainsi qu'un autre fonctionnaire de police, Baptiste R., avaient été mis en examen en janvier 2021 à Paris respectivement pour la mutilation de Jérôme Rodrigues et la blessure à la jambe par un tir de lanceur de balles de défense (LBD) d'un de ses amis, place de la Bastille lors de l'acte 11 des "gilets jaunes", le 26 janvier 2019. Pour ce second policier, un procès est requis pour "violences volontaires aggravées n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à huit jours", un délit. "Pour Jérôme qui a tant souffert, pour ses proches et pour tous les gilets jaunes. Pour la justice. Pour la vérité", a réagi sur X Me Arié Alimi, en réaction à cette réquisition.