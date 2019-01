"Gilets jaunes" : "Christophe Castaner doit démissionner", selon Jean-Luc Mélenchon

Au lendemain de la onzième journée de mobilisation des "gilets jaunes", Jean-Luc Mélenchon a commenté les faits sur le plateau de "Dimanche en politique" face à Francis Letellier. Quel est selon lui le but des "gilets jaunes" et jusqu'à quand cela va-t-il durer ? "C'est le plus long mouvement populaire qu'on ait connu depuis la Libération et le plus violemment réprimé depuis plus de 60 ans. Nous sommes dans un moment d'histoire de France. Le mouvement continuera jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Normalement, quand on arrive à ce point de blocage en démocratie, il faudrait dissoudre l'Assemblée nationale, mais personne ne peut obliger le président à le faire. S'il éprouve le besoin d'organiser un grand débat, c'est qu'aucune de nos organisations politiques n'est en mesure de prendre en compte le blocage qu'il y a dans le pays. La Ve République est devenue un facteur de crise puisqu'elle bloque l'expression populaire. Il faut donc que le peuple redéfinisse les règles du jeu." Le député de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône estime également que le grand débat national est une "supercherie".



"Christophe Castaner doit s'en aller"

Et Jean-Luc Mélenchon de commenter les violences survenues entre manifestants et forces de l'ordre lors des différents rassemblements : "Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, est incapable de faire face à l'organisation de la paix publique, il doit donc s'en aller. Combien de morts et d'éborgnés faudra-t-il ? Je crois que c'est assez clair que je demande sa démission."

Le président de La France insoumise n'hésite pas à réaffirmer son soutien au président du Venezuela, Nicolas Maduro : "J'espère qu'il tiendra. Je trouve extraordinaire que le président français, qui ne veut pas dissoudre l'Assemblée dans son pays, veuille une dissolution chez son voisin alors qu'il a une manifestation toutes les semaines !" Aussi, pour Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas incompatible d'être du côté de l'opposition en France et d'être pour le pouvoir "légitime" au Venezuela. "Je ne me suis pas autoproclamé président après la dernière manifestation des 'gilets jaunes' ! C'est ce que vient de faire Juan Guaido", se défend-il. Et Jean-Luc Mélenchon de conclure : "Il est normal que j'appelle à ce que la prochaine élection soit la manifestation de l'opposition. Je ne vais pas appeler à voter Macron ! Si ceux qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle votent pour notre liste à l'élection européenne, nous écrabouillerons la liste de M. Macron."