Européennes : l'ex-candidate de "Secret Story", Cindy Lopes, rejoint la liste "Alliance jaune" de Francis Lalanne

Cette mère de deux enfants raconte qu'elle a participé à plusieurs manifestations des "gilets jaunes" en Bourgogne.

C'est une nouvelle recrue qui ne manquera pas de faire parler. Le chanteur Francis Lalanne, à la tête de la liste "Alliance jaune" pour les élections européennes et qui se veut une liste "gilet jaune", pourra compter sur le soutien d'une ex-candidate de téléréalité. Dans une interview donnée, lundi 12 mai, au site people Stéphane Larue, Cindy Lopes, ancienne candidate de l'émission Secret Story de 2009, annonce qu'elle rejoint le combat et sera sur la liste du chanteur.

"J'ai été 'gilet jaune' quand j'étais en Bourgogne et j'ai manifesté avec quelques manifestants en jaune", raconte cette mère de deux enfants, âgée de 36 ans, et qui explique ne pas "rouler sur l'or". "Je me rends bien compte que tout a augmenté, tout est très cher et que les revenus ne suivent pas", poursuit-elle. Cette dernière s'était déjà présentée aux municipales de 2014 à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) où sa liste divers-droite n'avait recueilli que 4% des voix. L'engagement de Francis Lalanne semble avoir beaucoup compté dans sa décision de militer à nouveau : "J'ai toujours admiré Francis Lalanne parce qu'il a un côté très spirituel (...). J'aime beaucoup les gens qui pense autrement, qui ont une sensibilité différente".