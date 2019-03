EN IMAGES. Vitrines brisées, tags, débris... Les Champs-Elysées saccagés au lendemain des violences

Lors de la 18e mobilisation des "gilets jaunes", des violences ont éclaté sur la célèbre avenue de Paris.

Façades incendiées, boutiques saccagées, mobilier urbain détruit. Au lendemain des violences qui ont éclaté à Paris lors de la manifestation des "gilets jaunes", les Champs-Elysées affichent un visage bien particulier. Dimanche 17 mars, des Parisiens curieux, des touristes étrangers sous le choc ou encore des "gilets jaunes" viennent constater le résultat des violences, sur fond de bruit de perceuses et de verre que l'on piétine.

Samedi, les incidents les plus impressionnants se sont en effet concentrés sur la célèbre avenue de la capitale, point de rendez-vous stratégique de la plupart des manifestants. Plusieurs boutiques ont été pillées et des immeubles ont été incendiés. En marge des manifestations, 237 personnes ont été interpellées et 200 d'entre elles placées en garde à vue, d'après le parquet.