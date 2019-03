DIRECT. "Gilets jaunes" : après une journée de violences, 200 personnes ont été placées en garde à vue à Paris

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GILETS_JAUNES

: 17 membres des forces de l'ordre, un pompier et 42 manifestants ont été blessés à Paris hier, lors des manifestations des "gilets jaunes". Au total, 237 personnes ont été interpellées dans la capitale, selon la préfecture de police de Paris. 200 – 185 majeurs et 15 mineurs – ont été placés en garde à vue, d'après le parquet de Paris. Plus d'informations ici.









: Bonjour @anonyme, le chef de l'Etat s'est exprimé hier soir au sujet des violences lors des manifestations des "gilets jaunes", lors d'un point de situation à la cellule de crise du ministère de l'Intérieur. "Je veux qu'on analyse les choses, et que, dans les meilleurs délais, on puisse prendre des décisions fortes, complémentaires, pour que cela n'advienne plus", a-t-il déclaré. "La journée d'aujourd'hui montre que sur ce sujet-là et pour ces cas-là, nous n'y sommes pas". Vous pouvez retrouver l'ensemble de ses déclarations dans notre article.

: Commençons la matinée par un premier point sur l'actualité :



Le 18e samedi de mobilisation des "gilets jaunes" a été marqué par des violences inédites depuis le mois de décembre à Paris. Boutiques pillées, immeuble incendié, jets de pavés : dans la capitale, 237 personnes ont été interpellées et 200 ont été placées en garde à vue, parmi lesquels 15 mineurs, selon le parquet de Paris.





Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, a appelé à "prendre des décisions fortes" après les violences en marge de la manifestation des "gilets jaunes".



La "Marche du siècle" pour le climat a rassemblé 45 000 personnes hier à Paris, selon un comptage indépendant du cabinet Occurrence. Les organisateurs ont revendiqué "plus de 350 000 personnes dans 220 villes de France".



Saint-Etienne a écrasé Caen (5-0) en Ligue 1 hier. Strasbourg et Nîmes ont de leur côté fait match nul (2-2), et Guingamp a réussi à s'imposer face à Dijon (1-0). Francetvsport vous fait le résumé de ces rencontres.