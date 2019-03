VIDEOS. "Gilets jaunes" : Fouquet's, Longchamp, Zara... Les enseignes des Champs-Elysées pillées et incendiées lors de la manifestation

Plusieurs boutiques et établissements emblématiques de l'avenue ont été endommagés, samedi, lors d'impressionnantes de scènes de casse.

"La plus belle avenue du monde" est méconnaissable. Plusieurs boutiques et établissements emblématiques de l'avenue des Champs-Elysées, comme la brasserie Fouquet's, ont été endommagés lors de la 18e journée de mobilisation des "gilets jaunes", samedi 16 mars.

Aux alentours de 17 heures le Fouquet's, restaurant huppé qui avait déjà été pillé dans la matinée, a vu son auvent brièvement incendié et des feux ont débuté devant la boutique Foot Locker ainsi que le restaurant Léon de Bruxelles, aux cris de "révolution!".

La façade d'une boutique Longchamp, spécialiste de la maroquinerie haut de gamme, a été la proie des flammes, de même que plusieurs véhicules stationnés dans les rues environnantes.

"L'Elysée, l'Elysée!", criaient certains manifestants sur l'avenue. Des casseurs ayant pénétré à l'intérieur de la boutique du PSG lançaient des ballons aux manifestants rassemblés dehors. En fin d'après-midi, elle a été transformée en infirmerie par des "street medic".

Le magasin de vêtements Zara, situé juste à côté, a été pillé. Sur cette vidéo, on peut voir les habits sortis et éparpillés dans la rue.

Pillage du Zara et le Longchamps brule sous les hourras pic.twitter.com/w4rej5XPOA — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) 16 mars 2019

La liste des boutiques dégradées est longue. Plusieurs barricades ont été enflammées tandis que des groupes, scandant des slogans anticapitalistes et antipoliciers, s'attaquaient aux vitrines des magasins Hugo Boss, Lacoste, ou encore Nespresso.

La boutique Hugo Boss des Champs Élysées dévastée pic.twitter.com/ShHeIzCRLC — France 3 Paris (@France3Paris) 16 mars 2019

La boutique Nespresso dévalisée. "Y'a plus rien, y'a du verre partout, j'ai peur que mon chien se blesse" me dit l'agent de sécurité. #GiletsJaunes #ActeXVIII #Acte18 pic.twitter.com/z8GVIuzflv — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) 16 mars 2019

14.24 h Champs Elysées #GiletsJaunes Nespresso les doses sont parties pic.twitter.com/P1KTaTONj3 — Gilles Klein (@GillesKLEIN) 16 mars 2019

L'enseigne de bijoux Swarovski a, elle aussi, été dévalisée.

Sur les Champs-Élysées, les scènes de pillage se poursuivent comme dans cette boutique "Swarovski" #GiletsJaunes #Acte18 @A2PRL pic.twitter.com/G9KsIMGtKA — Boris Kharlamoff (@BorisKharlamoff) 16 mars 2019

Plusieurs kiosques à journaux ont été pris pour cible et complètement incendiés.

Un kiosque à journaux en feu face au Fouquet's sur les Champs-Elysées. Symbole de la défiance envers les médias ? pic.twitter.com/KxtCB9Gfrh par @CharlesBaudry #Acte18 #ActeXVIII #Paris #ChampsElysées — Natacha Quester-Séméon (@NatachaQS) 16 mars 2019

Ces scènes de pillage et d'affrontements, qui rappellent celles des journées de mobilisation du 24 novembre et de début décembre, n'avaient plus eu lieu depuis plusieurs week-end dans la capitale. Aucun bilan chiffré de ces dégâts n'a, pour l'heure, été réalisé.