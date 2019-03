Emmanuel Macron s'explique à la télévision italienne

Séance explication pour le président de la République Emmanuel Macron. Dimanche 3 mars, il a accordé une interview à la télévision italienne, Rai. Il s'est notamment exprimé sur les gilets jaunes, en reconnaissant que des erreurs ont été faites. "Quand on va trop vite, qu'on est trop rapides ou trop caricaturaux, on fait des erreurs", a reconnu le président, avant d'ajouter : "On ne peut pas laisser les gens qui ont besoin de travailler, de vivre, de bouger, face à une impossibilité de mobilité pour quelque raison que ce soit. Il faut les réconcilier."

Réconcilier l'Italie et la France

Une crise des gilets jaunes à l'origine de tensions entre Paris et Rome ces dernières semaines. Des membres du gouvernement italien s'étaient affichés à côté de manifestants français. L'ambassadeur de France en Italie avait été rappelé. Emmanuel Macron a tenté de tourner la page : "Les péripéties les plus récentes ne sont pas les plus graves. Il y a eu des revendications excessives, mais nous devons aller au-delà." L'occasion aussi pour le président de rappeler sa vision de l'Europe, où le dialogue est pour lui essentiel.