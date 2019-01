Elections européennes : une deuxième liste de "gilets jaunes" a été "constituée", selon son porte-parole

Raphaël Ibanez a affirmé que "l'Union jaune" avait constitué une liste pour les élections européennes, sans préciser les noms des candidats, sur BFMTV.

Combien de "gilets jaunes" pour les Européennes ? Mercredi 30 janvier, Raphaël Ibanez, porte-parole de "l'Union jaune", a annoncé, sur BFMTV, qu'une liste pour les élections européennes avait été "constituée". Pour autant, il n'a pas précisé les noms des candidats. Il s'agit de la deuxième liste des "gilets jaunes" pour ces élections, après celle menée par Ingrid Levavasseur, quelques jours auparavant.

"On a une quarantaine de personnes sur la liste aujourd’hui, avec des horizons différents. Les gens viennent de toute la France, c’est une liste très éclectique, très ouverte. On s’attache à rester apolitique au niveau de la liste, a explique le porte-parole. Cette Europe, on souhaite la changer. Il y a beaucoup de choses à remettre sur le tapis, on est là pour ça. Nous avons mis en avant cinq thématiques importantes et on espère qu’elles correspondent à ce qu’il s’est passé au cœur des manifestations: le pouvoir d’achat, les retraites, l’immigration, la justice sociale et fiscale et la souveraineté."