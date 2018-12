Désintox. Non, Daech n\'a pas menacé les gilets jaunes à Paris

Daech a-t-il vraiment menacé le défilé des gilets jaunes à Paris ? C'est ce qu'affirme depuis plusieurs jours le compte Twitter "Alerte Infos", qui n'en est pas à sa première intox. La preuve apportée par le compte Twitter ? Des montages qui ressemblent à des affiches de films hollywoodiens, pouvant faire penser à d'anciennes publications officielles de l'Etat Islamique. Ils assurent que la France sera bientôt attaquée à nouveau par Daech. Le tout sur fond de Tour Eiffel et de manifestations de gilets jaunes. Daech plus gilet jaunes, le carton était assuré. Et ça n'a pas manqué : le message sur Twitter, et les images, ont été retweetés près de 7.000 fois. Pourtant, rien ne dit que c'est vraiment l'Etat Islamique qui a posté ces images, alors que le logo du groupe terroriste figure sur les photos.

Désintox a contacté deux spécialistes du sujet pour en avoir le coeur net. Le premier, Romain Caillet, qui travaille sur ces questions depuis des années, assure que ces images n'ont pas circulé sur les canaux officiels et habituels de l'Etat Islamique. Et penche pour la thèse de montages créés par des sympathisants, voire même des gens isolés qui voudraient surfer sur l’actualité. Le second, Jean-Charles Brisard, président du Centre d'Analyse du Terrorisme (CAT), est encore plus catégorique. Pour lui, ces images ne proviennent non pas de Daech, mais... d'une chaîne Telegram, qui s'appelle littéralement "le terrorisme" en arabe. Le chercheur conclut à son tour : « On peut donc penser que ce sont des sympathisants de Daech qui sont à l’origine de ces images, dans le but de "polluer" le climat et d’inquiéter. Mais cela n'a absolument rien d'officiel. »

