Blocage de la cagnotte destinée à Christophe Dettinger : 55 donateurs ont porté plainte pour abus de confiance

"Leetchi a voulu obéir aux injonctions du politique" en bloquant les près de 130 000 euros de la cagnotte, estime l'avocate de Christophe Dettinger.

Le nombre de donateurs ayant porté plainte pour "abus de confiance" après le blocage, par la plateforme Leetchi, de la cagnotte destinée à Christophe Dettinger, s'élève à 55, selon les informations de franceinfo, alors que la justice doit examiner mercredi 5 juin la décision du site ce mercredi, à partir de 10h30, à Paris.

Dans leur plainte, que franceinfo a pu consulter, les 55 plaignants affirment avoir "la volonté de soutenir la famille" de l'ancien boxeur, et se disent "extrêmement choqués par le comportement" de Leetchi, qui agit "comme bon lui semble et se comporte vis-à-vis de ses fonds comme s'ils lui appartenaient, alors qu'elle n'en est que dépositaire." Les plaignants dénoncent une "rétention abusive de la somme : 'La société Leetchi se comporte comme un véritable 'censeur moral' alors qu'elle n'est qu'une société de droit privé."

Pour avoir frappé deux gendarmes lors d'une manifestation de "gilets jaunes", en janvier 2019, Christophe Dettinger a été condamné le 13 février à un an de prison ferme et dix-huit mois avec sursis, puis placé sous bracelet électronique lundi 3 juin. Une cagnotte Leetchi pour le soutenir, ainsi que ses proches, avait recueilli environ 130 000 euros. Mais l'avocate de Christophe Dettinger, Me Laurence Léger, juge sur franceinfo que "Leetchi a voulu obéir aux injonctions du politique" en bloquant cette somme.

Leetchi estime que la cagnotte ne devait servir qu'à payer des frais d'avocats

Me Laurence Léger ajoute que "la cagnotte est bloquée le 8 janvier mais, le 26 janvier, Leetchi envoie un message à Karine Dettinger pour lui dire 'Bonjour Karine bravo. Une belle surprise vous attend. Vous avez gagné 128 000 euros'. Donc ça montre effectivement que Karine Dettinger est bien le bénéficiaire programmée par Leetchi, et que Leetchi reconnaît bien qu'elle lui doit de l'argent".

"En réalité, Leetchi a voulu obéir aux injonctions du politique, et notamment plusieurs personnalités politiques qui sont intervenues dans les médias pour dire qu'elles trouvaient la cagnotte scandaleuse et demander à Leetchi de la bloquer. Ce qu'ils ont fait, alors même qu'il n'y avait aucun argument", poursuit l'avocate.

Il n'y a pas de problème juridique : la cagnotte doit revenir à Christophe et à sa famille.Me Laurence Légerà franceinfo

De son côté, le site de cagnottes en ligne explique que les organisateurs avaient affirmé que la somme rassemblée devait uniquement servir à payer les frais d'avocat de Christophe Dettinger, et que le mail envoyé à son épouse est un message automatique qui n'engage pas la plateforme.