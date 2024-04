A13 fermée : Valérie Pécresse "demande à l'État de prendre en charge la gratuité de l'A14"

L'autoroute de Normandie est fermée à la circulation entre Paris et Vaucresson (Hauts-de-Seine) jusqu'à lundi inclus. Des fissures sur la chaussée ont été détectées entre le viaduc et le tunnel de Saint-Cloud.

Valérie Pécresse "demande à l'Etat de prendre en charge la gratuité de l'A14 pour garantir l'accès à Paris pour tous durant les travaux et à SNCF Transilien de renforcer l’offre de transports en commun à l’Ouest", peut-on lire dans un message publié sur X dimanche 21 avril.

Des élus locaux se mobilisent depuis vendredi pour obtenir la gratuité des axes routiers parmi les plus chers de France alors que l'autoroute de Normandie est fermée à la circulation entre Paris et Vaucresson (Hauts-de-Seine) jusqu'à lundi inclus. Des fissures sur la chaussée ont été détectées entre le viaduc et le tunnel de Saint-Cloud. La présidente de la région Ile-de-France considère que la fermeture de l'A13 "est une galère effroyable pour les Franciliens et les Normands".

"Je suis très en colère"

D'autres élus ont demandé la gratuité de l'A14, c'est le cas du député des Yvelines Karl Olive. "On n'a pas de retour des concessionnaires d'autoroutes, c'est insupportable", a réagi "très en colère" dimanche sur Europe 1 Karl Olive, député des Yvelines Renaissance. "Je suis très en colère. C'est les retours de vacances de Normandie. C'est la fin des vacances scolaires pascales. Ce soir, c'est le Paris Saint-Germain contre Lyon, avec des supporters qui vont venir de l'Ouest parisien et du centre de la France, qui vont emprunter finalement des voies qui vont être ultra saturées", a-t-il expliqué.

Le député avait appelé samedi sur franceinfo la société privée d'autoroute Paris-Normandie qui gère cet axe routier à "faire un effort" pour les usagers, "à titre exceptionnel", assure-t-il. "Ces personnes qui font 4 milliards de bénéfice en 2023 sont incapables de répondre à une question simple", dit-il très irrité. Karl Olive les interpelle une nouvelle fois : "Pendant 72 heures, ouvrez les autoroutes gratuitement. Vous ferez une bonne action pour les Français. Ça n'ira pas poindre le budget de votre société. Ça n'ira pas faire un trou dans la raquette", a-t-il ironisé. "C'est insupportable parce que quand on parle de super profiteur, eh bien voilà, nous y sommes", a-t-il ajouté.

Le ministre des Transports, Patrice Vergriete, avec lequel Karl Olive s'était entretenu samedi matin au téléphone, a incité samedi sur le réseau social X les vacanciers "qui rentrent de congés ce dimanche ou qui reprennent le travail ce lundi" à "privilégier les transports collectifs ou le covoiturage pour limiter les saturations".