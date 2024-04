Autoroute A13 : quelles sont les raisons d’une telle fissure ?

L’autoroute A13, reliant Paris à la Normandie, est fermée au moins jusqu’au mardi 23 avril. La cause : une fissure est apparue après un mouvement de terrain. Mais à quoi est-il dû ?

La fissure est apparue lézardait la chaussée sur toute la largeur de l’autoroute A13, qui relie Paris à la Normandie. Très vite, des travaux ont été entrepris. Le bitume a été creusé pour évaluer la profondeur de la fissure, de 80 cm par endroits, puis boucher la chaussée. L’autoroute entre Saint-Cloud et Vaucresson (Hauts-de-Seine) reste fermée, samedi 20 avril.

100 000 véhicules par jour sur ce tronçon

Chaque jour, 100 000 véhicules empruntent ce tronçon. Les causes de la fissure ne sont pas encore identifiées. Un mouvement de terrain lié aux pluies abondantes des dernières semaines semble être l’hypothèse privilégiée. L’autoroute est l’une des plus vieilles de France. Son viaduc a été construit en béton il y a 50 ans, mais l’usure de l’ouvrage ne serait pas en cause, selon la direction des routes d’Île-de-France (DIRIF). "On n’a jamais eu de problème particulier lié à la structure elle-même de la chaussée", assure Jacques Salhi, le directeur de la DIRIF.