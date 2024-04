A13 fermée : le député des Yvelines Karl Olive demande la gratuité de l'A14 et du Duplex de l'A86

"À situation exceptionnelle, décision exceptionnelle", a estimé samedi 20 avril sur franceinfo Karl Olive, député Renaissance des Yvelines qui réclame la gratuité de l'A14 et du Duplex de l'A86 (un tunnel autoroutier long de dix kilomètres) alors que l'autoroute A13 est fermée depuis vendredi. "On aura la réponse en fin d'après-midi", assure-t-il.

L'autoroute de Normandie est fermée à la circulation entre Paris et Vaucresson (Hauts-de-Seine) jusqu'à lundi inclus. Des fissures sur la chaussée ont été détectées entre le viaduc et le tunnel de Saint-Cloud. "On est sur des axes qui sont très chargés habituellement, que ce soit sur l'A13 avec des retours de Normandie ou l'A86, avec des retours qui viennent parfois de l'A10 ou de l'A11 en provenance de Bordeaux et de Nantes", a-t-il expliqué.

À la veille des rentrées de vacances des Parisiens, il est urgent de trouver une solution pour éviter une congestion estime le député Renaissance. Il a saisi le préfet des Yvelines pour réclamer la gratuité de l'autoroute A14 et le Duplex de l'A86 qui permet de rejoindre Paris par la porte Maillot. Cet axe routier est considéré comme l'un des plus chers de France.

"Ces retours de vacances couplés ce dimanche avec le match PSG-Lyon, qui va attirer quelque 50 000 personnes, vont vraiment congestionner totalement ces axes très empruntés par les usagers." Karl Olive, député des Yvelines à franceinfo

Karl Olive appelle la société privée d'autoroute Paris-Normandie qui gère cet axe routier à "faire un effort". Le député Karle Olive "ne va pas non plus s'excuser de demander un effort à ces concessionnaires d'autoroutes qui en 2023 vont générer 4 milliards d'euros de bénéfices", dit-il. "À un moment donné, on est apte justement à faire un effort pour les usagers, encore une fois, à titre exceptionnel", assure-t-il.