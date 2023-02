Vietnam : sur les traces de la production des bâtons d’encens

Le village de Quang Phu Cau (Vietnam) est réputé pour être "le village de l’encens". Les équipes de 20 Heures sont allées à la rencontre des producteurs locaux.

Au Vietnam, le séchage à l’air libre de milliers de bâtons d’encens attire les touristes. Une femme s’émerveille : "C’est vraiment extraordinaire et puis l’encens fait partie de notre culture au Vietman." Désormais, touristes et employés se côtoient parce que la production doit continuer coûte que coûte. Dans la société "Long Hoa", cela fait 100 ans que la famille de Tran Cong Trua fabrique ces petits bâtons à brûler. Ce lieu est devenu incontournable grâce à un cliché du photographe Nông Thnh Toàn.

Une fabrication traditionnelle

Les équipes du 20 Heures se sont rendues à Quang Phu Cau, le "village de l’encens". Ici, près de 3 000 familles vivent de ce commerce ancestral. Le Vietnam est un gros producteur pour le marché intérieur et l’exportation. Dans l’atelier de Tran Cong Trua, la fabrication est traditionnelle et les machines d’un autre âge. Les bâtons sont triés et calibrés, avant que les tiges soient colorées. Dernière étape pour obtenir ce parfum du Vietnam : la pâte d’encens préparée pour enrober la partie non colorée des bâtonnets. Au Vietnam, l’encens fait surtout partie de la vie spirituelle.