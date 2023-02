Papillomavirus : le gouvernement souhaite renforcer la vaccination

Le gouvernement va lancer une campagne de vaccination dans les collèges afin d'éradiquer le papillomavirus. Décryptage en plateau avec le médecin et journaliste Damien Mascret, mardi 28 février.

Emmanuel Macron a annoncé, mardi 28 février, une campagne de vaccination "généralisée" dans les collèges pour éradiquer le papillomavirus, aussi connu sous l'abréviation HPV. Sur le plateau du 20 Heures, le médecin et journaliste Damien Mascret explique : "Le HPV est un virus qu’on croise rapidement dès les premiers contacts sexuels, un simple flirt poussé suffit car le virus est présent sur les zones génitales et très contagieux. Il faut donc se vacciner avant de croiser l’HPV." Chaque année, ce virus est responsable de 6 000 cancers, dont 2 900 cancers du col de l’utérus. Il peut également être à l’origine de cancers génitaux et de la gorge.



Cibler les 800 000 élèves de 5ème

Pour l’heure, en France, "seulement 37 % des filles et 9 % des garçons sont vaccinés", regrette le professionnel de santé. Avant de préciser : "Pour l’instant la fenêtre de vaccination est assez large puisque le vaccin est recommandé entre 11 et 14 ans, avec un rattrapage possible entre 15 et 19 ans, voire jusqu’à 26 ans." Le gouvernement souhaite cibler les 800 000 élèves qui entrent en 5ème et ainsi augmenter la couverture vaccinale.