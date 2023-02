Guerre en Ukraine : des soldats ukrainiens font congeler leur sperme

Avant de partir au front, des soldats ukrainiens font congeler leur sperme. La démarche est proposée gratuitement par les cliniques du pays. Reportage.

Dans leur appartement de Kiev (Ukraine), Svetlana et Nicolas ont eu maintes fois la discussion sur leur descendance, car il est militaire. Ils se sont connus quatre mois seulement avant l’invasion russe. "La guerre a accéléré les choses et nous a fait réfléchir à la sincérité de nos sentiments et aux valeurs qu’on partage", explique Nicolas. D’une relation sans enjeu, ils sont désormais fiancés avec un désir d’enfant et une idée : congeler le sperme du soldat avant qu’il ne parte au front.



Une baisse de la démographie

Svetlana indique : "Je lui ai dit que si des blessures endommageaient sa capacité à avoir des enfants, au moins, nous aurions cette solution." Et si Nicolas ne revenait pas des combats, voudrait-il que Svetlana porte son enfant ? Il assure : "J’ai signé tous les papiers pour qu’elle le fasse." Comme Nicolas, chaque semaine, des soldats franchissent la porte de cliniques spécialisées qui proposent de congeler le sperme des combattants. La guerre a déjà fait 100 000 morts et blessés, alors Halyna Strelko, la directrice de la clinique, craint une baisse de la démographie.