Tourisme : la fréquentation des hôtels et campings l'été dernier supérieure à celle d'avant la crise Covid

Le taux de remplissage de 2022 a dépassé de 3% celui de l'été 2019 grâce surtout à la clientèle française. Les touristes étrangers sont majoritairement néerlandais, allemands et belges.

Les touristes ont bel et bien été de retour cet été en France, selon une étude de l'Insee publiée mardi 11 octobre et que franceinfo a pu consulter. Le taux de fréquentation dans les hôtels et campings, de juin à août 2022, a dépassé de 3% son niveau de 2019, année de référence avant la crise sanitaire.

>>> Covid-19 : après deux ans de pandémie, les touristes font un retour massif à Paris

Bonne nouvelle pour les professionnels du secteur : l'hébergement marchand est redevenu le principal mode de logement des touristes, une tendance amorcée dès l'été 2021. Les hôtels, les campings, les locations auprès de particuliers sont donc préférées aux résidences secondaires ou au déplacement chez de la famille ou chez des amis.

Le secteur est porté par les touristes français

Selon l'étude publiée par l'Insee, les nuitées réservées par "les résidents" sont deux fois plus nombreuses que celles payées par les étrangers. Parmi cette clientèle internationale, l'Insee remarque le retour des Américains "aidés par un dollar renforcé face à l’euro". Sont de retours également les Britanniques, mais aussi les Néerlandais, les Allemands et les Belges. Ces trois derniers représentent "la principale clientèle internationale des campings depuis de nombreuses années", "encore plus présente durant l’été 2022".

En revanche, certains étrangers boudent toujours la France, où sont en incapacité de s'y rendre : il s'agit des Russes, des Chinois et des Japonais. "Ces trois clientèles internationales représentent 1% de la fréquentation étrangère des hôtels durant l’été 2022, contre 7% en 2019", précise l'Insee dans son rapport.

Dernier volet abordé par l'institut statistique : les dépenses. Elles sont en hausse de 7% par rapport à 2019, mais l'Insee tempère ce chiffre en raison de la forte inflation. Sur la période estivale 2022, "l’indice des prix à la consommation dans les hôtels, motels, auberges et hébergements similaires s’établit à 13% au-dessus du niveau des prix de la même période en 2019". Cette augmentation est de 87% dans les restaurants, bars et cafés.