Tourisme : des vacances sur une péniche en Saône-et-Loire

Originaires de Lyon (Rhône), Pierrette et Georges Garcia s’offrent une semaine de bateau sur les eaux tranquilles de Saône-et-Loire. Le couple de retraités navigue souvent en mer, mais c’est leur première fois sur les eaux d’un canal. Après une heure d’explications, les habitudes sont un peu bousculées. "Les premières fois sont toujours très émouvantes", s’amuse Pierrette.

"C’est une liberté retrouvée"

Laissé seul, le couple prend la direction de la première écluse. Ils ont déboursé 450 euros pour louer ce bateau. Les gestes sont un peu maladroits, mais ils ne regrettent pas leur choix. En pleine crise sanitaire, le couple de sexagénaires a choisi de s’éloigner loin de la ville. "On reprend l’air, et on n’a pas peur de se promener sur le bateau (…) c’est une liberté retrouvée", se réjouit Pierrette face aux caméras de France Télévisions. Comme eux, de plus en plus de Français découvrent les croisières fluviales ces derniers mois. Les locations de bateau augmentent. La France est le pays qui possède le plus de voies navigables en Europe.

Le JT

Les autres sujets du JT