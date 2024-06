Tourisme : à la découverte d’un petit paradis méconnu en Bulgarie

Sozopol, en Bulgarie, est un petit paradis méconnu, un village authentique et préservé, où les vacances figurent parmi les moins chères d’Europe. Reportage.

Pour apprendre à connaître Sozopol, il faut d’abord s’en éloigner pour en apprécier la beauté. La Mer Noire se pare d’un bleu turquoise qui vient border la presqu'île et sa vieille ville, l’une des plus anciennes de Bulgarie. Un groupe de touristes, en partie français, est pour le moins dépaysé. Lorsque le bateau touche terre, c’est la découverte d’une ville aux rues pavées, entourées de maisons typiques, recouvertes de bois. Dans ce musée à ciel ouvert, les sites archéologiques côtoient les églises orthodoxes, érigées sur des terres que des Grecs ont colonisées il y a 2 600 ans, et dont l’influence demeure aujourd’hui dans un environnement préservé.

De beaux paysages et des plats typiques

Des ruelles où l’art de se perdre peut mener à la plage, où les plus courageux font leur première baignade de la saison. Les beaux paysages et le plaisir des yeux ne font pas tout, il en faut aussi pour les papilles. Dans les restaurants typiques, on y mange forcément du poisson.