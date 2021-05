Portugal : à la découverte des jardins de l’île de Madère

Jeudi 13 mai, la rédaction du 13 Heures est partie à la découverte des jardins exceptionnels de Madère (Portugal), qui enchantent les amoureux de la nature et notamment le Monte Palace avec sa vue imprenable sur toute la baie.

Toute la richesse de l’île de Madère (Portugal) est concentrée dans le jardin tropical de Monte Palace. La nature est luxuriante, presque invasive, plongée depuis les hauteurs de l’île de Madère. C’est un trésor portugais au large de l’Atlantique. Le Monte Palace est un petit coin de forêt tropicale et sûrement le jardin le plus impressionnant de Funchal, la capitale de l’île, qui séduit les Portugais et les touristes.

Un endroit plus sophistiqué : les Jardins de la Palheiro

L’histoire de Madère se raconte grâce à ses jardins. À quelques kilomètres du Monte Palace, il y a un endroit plus sophistiqué : les Jardins de la Palheiro. Dans cet endroit, la jungle a laissé place à un jardin à l’anglaise où rien n’est laissé au hasard. C’est la famille Blandy, l’une des plus grandes fortunes de Madère et dynastie anglaise qui est propriétaire de ce jardin.