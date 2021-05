Lac Majeur : le chic à l'italienne dans les jardins des îles Borromées

À 10 minutes de la rive du lac Majeur, en Italie, se trouve un jardin unique au monde, sur les îles Borromées. "On est en train de visiter les îles Borromées. Grâce au climat, on a des jardins botaniques merveilleux où l'on peut voir des variétés de fleurs, d'arbres tropicaux", explique le guide Matteo Tettamanzi. L'isola Madre est un miracle de la nature et du travail des hommes depuis plus de deux siècles. Elle mesure huit hectares de superficie et comporte plus de 3 000 espèces différentes, dont certaines très rares.



Un paysage inattendu

Cette terrasse de plantes n'existe nulle part ailleurs dans l'hémisphère Nord. Des botanistes du monde entier viennent ici pour comprendre comment les jardiniers de l'île ont réussi à introduire toutes ces plantes sur une île sur un lac. Le lac garantit une humidité constante et les terrasses sont exposées au soleil, pour façonner un paysage inattendu, avec des eucalyptus, des bananiers, des fruits et des bambous. À l'entrée du parc se trouve un cyprès de l'Himalaya, arrivé sous forme de graine en 1862. Il mesure désormais plus de 30 mètres.