Norvège : Les Lofoten, l’archipel du bout du monde

France Télévisions explore les plus beaux ports du monde. Escale, ce dimanche 1er septembre en Norvège, dans les îles des Lofoten.

On les devine nichés au cœur des montagnes abruptes : des myriades de petits ports, aussi nombreux que les îles et les récifs qui composent l’archipel des Lofoten (Norvège). Au nord du cercle arctique, on pêche le cabillaud depuis l’époque des vikings. Marco Beck et Frédéric Jullian se retrouvent chaque été depuis 10 ans sur la mer de Norvège. L’un vit à Berlin (Allemagne), l’autre est originaire de Béziers (Hérault). "Tout d’un coup, il n’y a plus aucun bruit, que des animaux autour de nous", se réjouit Frédéric.

Des courants chauds

Dans cette zone polaire, la température moyenne sur l’année est de 8 °C, grâce aux courants qui réchauffent et attirent quantité de poissons. De retour de la pêche, escale sur l’île la plus à l’ouest de l’archipel. Durant les trois mois d’été, des artistes et des étudiants viennent séjourner dans le phare. En échange de quatre heures de travail par jour, Élodie Kleiner est nourrie et logée. "Je ne sais pas si je me sens particulièrement au bout du monde. Peut-être plus hors du monde ?", commente-t-elle.

Sibgjørn, lui, trie les morues, selon leur taille, leur chair et leur odeur. "Aucun conservateur", assure-t-il. Aux Lofoten, les ports se reconnaissent au rouge des maisons de pêcheurs. Jadis, chaque maison abritait une dizaine de pêcheurs saisonniers.