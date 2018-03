Ski : en Norvège, la mer pour horizon

C'est un décor à couper le souffle. Derrière chacune de ces crêtes préservées, un terrain de jeu d'une exceptionnelle beauté. Au nord du cercle polaire arctique, bienvenue dans l'archipel des Lofoten. En pleine mer de Norvège, le nouveau paradis des skieurs de randonnée. Derrière ce rideau de neige, un groupe de copains, des habitués de Chamonix (Haute-Savoie). Aux Lofoten, c'est la mer qui les attire. Avant de partir, leur guide vérifie chaque détecteur de victime d'avalanche.

Un tourisme entre mer et montagne se développe

Coup de chance ce jour-là : le mauvais temps n'a pas duré longtemps. Et avec le ciel bleu, les choses sérieuses peuvent commencer. Pas toujours évident dans la montée, même quand on est entraîné. Une liberté totale, mais jamais sans risque. Aucune piste, aucune descente balisée. Pour ce guide, skier ici impose quelques précautions. La montagne en pleine mer, un endroit longtemps resté connu des seuls pêcheurs de cabillauds. Mais depuis quelques années, les îles Lofoten attirent. Les cabines de pêche du XIXe siècle attirent désormais les skieurs. Un tourisme entre mer et montagne. Une authenticité qui a un prix : 150 euros la nuit. En haut dans la montagne, à 100 mètres d'altitude, le groupe entame le meilleur moment de la journée. Trente minutes de descente au coucher du soleil ; c'était, disent-ils, la plus belle de l'année.

