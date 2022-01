Marseille : un "permis de visite" va expérimenté pour la première fois dans le parc national des Calanques

La mesure devrait être "testée" dès les weekends de mai ou juin, avec des modalités "en train d'être finalisées et sur lesquelles nous prévoyons une communication en mars"

Pour la première fois en France, un "permis de visite" va être expérimenté pour accéder à un parc national. Le dispositif va être mis en place par le parc national des Calanques, à Marseille (Bouches-du-Rhône), pour le site de Sugiton, ont annoncé ses responsables lundi 31 janvier. Formé de deux petites plages de galets encaissées, le lieu est très prisé en été, où la fréquentation peut atteindre 1 500 personnes par jour. L'objectif est de limiter à "200 à 300 personnes maximum par jour" le nombre de visiteurs avec cette nouvelle mesure.

"Il y a vrai problème d'érosion sur ce site qui a un peu de terre, pas que de la roche, et des pins notamment sont en danger de déchaussement, a expliqué un porte-parole du parc. Si on ne faisait rien, on risquait de perdre totalement ce paysage." D'autant que Sugiton est menacée depuis plusieurs années : en été, par manque de visibilité du sentier, "les randonneurs ont emprunté d'autres passages dans la pinède, ce qui a eu un effet désastreux sur la végétation".

Du 15 juillet au 15 août "au minimum", les visiteurs devront désormais réserver leur place en ligne sur une plateforme dédiée, gratuitement. La mesure devrait être "testée" dès les weekends de mai ou juin, avec des modalités "en train d'être finalisées et sur lesquelles nous prévoyons une communication en mars". Des contrôles des permis seront faits à deux points d'entrées de la calanque "et même en fond de calanque" selon le parc, qui a souligné que cette "mesure expérimentale est très suivie et intéresse d'autres aires protégées comme les Ocres de Roussillon".