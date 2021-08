Marseille : des calanques surfréquentées

Les voitures sont pare-chocs contre pare-chocs à l’entrée de la calanque de Sormiou (Bouches-du-Rhône), au point que certains automobilistes choisissent de faire demi-tour. D’autres optent pour la descente à pied. Et ils sont très nombreux à vouloir découvrir ce paysage idyllique situé à quelques kilomètres seulement du centre-ville de Marseille.



Le littoral se dégrade

Sur la plage, plusieurs centaines de personnes sont agglutinées, dimanche 8 août. Il est même difficile de trouver un espace où poser sa serviette. "Je n’ai pas de place, donc on va retourner d’où on vient, au point de départ où on s’est garé", commente un homme. Les calanques sont surfréquentées. Un parking déborde de voitures, au grand dam des cabanoniers qui voient le littoral se dégrader au fil des ans. Un système de jauges va être expérimenté en 2022.