Himalaya : le plus haut bureau de poste au monde perché à 4 500 mètres d’altitude

C’est un paysage de sommets enneigés et de somptueuses vallées. Blottie au confin de l’Himalaya, dans le nord-est de l’Inde, cette région est l’un des territoires les plus isolés au monde. Ici, il n’y a pas d’Internet et presque pas de réseau téléphonique. L’un des seuls liens avec le monde extérieur est le bureau de poste, qui est le plus haut du monde, perché à 4 500 mètres d’altitude.

Un bureau de poste vital pour les 200 habitants

Fermé six mois par an, en raison de la neige qui rend impossible l’envoi du courrier, le bureau de poste est vital pour les 200 habitants du village, car il sert aussi de banque. Pour maintenir la ligne de communication avec le monde extérieur, deux facteurs se relaient pour récupérer chaque jour le courrier à envoyer. S’il y a plus de cartes postales que de lettres, c’est parce que la plus haute poste du monde est devenue un lieu hautement touristique. Des centaines de visiteurs viennent ici chaque jour pour envoyer un courrier rédigé depuis le toit du monde.