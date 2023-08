Grèce : les îles des Cyclades se mobilisent contre le surtourisme

Les îles grecques des Cyclades s'inquiètent d’un flux impressionnant de touristes qui les touchent. Si la population y trouve un bénéfice économique, elle craint de voir se dégrader son confort de vie et déplore les constructions et pollutions engendrées par cet afflux massif.

Les îles des Cyclades (Grèce) sont la promesse du soleil et de la mer, sur fond de villages tranquilles. Jusqu'à ce que l'été arrive : en deux mois, 450 000 visiteurs débarquent sur l'île de Paros, qui compte 12 000 habitants à l’année. Aujourd'hui, la révolte gronde. La population souhaite retrouver ses plages. "C'était une île grandiose, et c'est en train de devenir un endroit touristique comme n'importe quel autre dans le monde", déplore Tonia Pantelaiou, du mouvement des citoyens de Paros pour les plages libres.

Prise de conscience

Sous les regards des touristes, le cortège s'approche des restaurants installés sur le sable sans autorisation. Dans ce mouvement, inédit en Grèce, Panos Kefalas et son épouse manifestent pour la troisième fois depuis le début de l'été. "C'est en train de prendre de l'ampleur, on est tellement contents de voir ça", se félicite-t-il. Comment résister cependant à l'appel du tourisme, qui représente 80% des ressources de Paros ? Partout on construit, y compris des piscines alors que l'eau est rare, et les déchets s'accumulent sans lieu de traitement. La foule de visiteurs inquiète même certains insulaires qui vivent du tourisme. La prise de conscience sur l'île de Paros gagne également la capitale, Athènes.