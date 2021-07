Dans l'Oisans, des agents assurent la sécurité des randonneurs et le respect de la montagne

La montagne attire de plus en plus de vacanciers en quête de plein air. Pour assurer leur sécurité mais aussi la préservation des espaces naturels, la communauté de communes de l'Oisans a recruté des agents de sensibilisation. #IlsOntLaSolution

Randonner en montagne a rarement été aussi populaire qu’en ces temps de crise sanitaire... Une activité qui implique aussi des responsabilités : pour la sécurité de tous et pour le respect de l’environnement, certaines bonnes pratiques sont à adopter.

Dans la vallée de l’Oisans, dans les Alpes, l’année 2021 s’annonce encore plus chargée que la dernière. En 2020 déjà, pas moins de 20 000 randonneurs étaient venus profiter des paysages à couper le souffle. La communauté de communes de l’Oisans s’est donc résolue à faire appel à deux agents de sensibilisation aux espaces montagnards.

Leur rôle ? Transmettre les bons gestes, comme rester sur les sentiers balisés, ne pas couper les branches et ne pas faire de feux... “La végétation quand on fait des feux l’été n’a pas le temps de se développer, ça stérilise le sol et elle met des dizaines d’années à revenir”, explique Colas Durand, l'un des deux agents.

Sur les "places de feu", la végétation peut mettre des années à revenir. (France 3 Alpes)

Pédagogie et suivi de la fréquentation

Pour éduquer les vacanciers, un seul mot d’ordre : la pédagogie. “Il est important que les personnes adhèrent à la protection de ce milieu, qu’elles le comprennent, et pourquoi pas qu’elles l’apprécient. Donc on a cette mission d’animation nature, et puis on fait aussi un suivi de la fréquentation”, détaille Lucie Gonzalez, elle aussi recrutée comme agent.

Le but : que tout le monde puisse profiter de la montagne, mais dans le respect de la nature et des habitants locaux. "Je pense que la montagne, on ne va pas la mettre sous cloche. Elle est accessible à tous. Par contre, c'est vrai que les habitants qui n'ont jamais vu autant de population ont une inquiétude", ajoute Nicole Faure, maire d’Ornon et vice-présidente de la communauté de communes de l'Oisans en charge de l'environnement.