Chine : les touristes affluent sur la Grande Muraille

7h30 sur la Grande Muraille de Chine : il est encore tôt, mais les touristes se massent déjà pour profiter du fameux site. En cette période de vacances, le nombre de visiteurs est en forte hausse. Avant d’arriver sur le vestige de la Chine impériale, il faut patienter des heures. Problème : si le masque est conseillé, il n’est plus obligatoire.

Des touristes confiants

De plus, la distanciation sociale est totalement oubliée sur la Grande Muraille. Mais les intéressés ne semblent pas inquiets. "En Chine, nous sommes en sécurité ! Regardez tout ce monde. L’épidémie est passée, elle est derrière nous", estime une femme, confiante. "L’an dernier, on était tous enfermés à la maison, on n’osait pas sortir", se réjouit une autre touriste qui profite de sa visite. Mao Zedong disait que quiconque n’a pas escaladé la Grande Muraille n’était pas un héros. Durant les six kilomètres du périple, des milliers de vacanciers auront donc l’occasion de prouver leur détermination.