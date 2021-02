À Nancy, une startup propose des balades virtuelles vues du ciel pour valoriser le territoire

L’appli visitnancy360.com permet de visiter la ville depuis son ordinateur ou son smartphone. L’objectif : offrir une vitrine à la métropole et ainsi valoriser ses acteurs touristiques et économiques. #IlsOntLaSolution

Découvrir la métropole de Nancy du ciel, avec des images à couper le souffle, c’est ce que propose une startup meusienne avec son appli visitnancy360.com. Accessible sur ordinateur et sur smartphone, cette interface ludique propose 25 visites virtuelles dans le territoire du Grand Nancy.

La ville de Nancy telle que vous ne l'avez probablement jamais vue. (visitnancy360.com)

L’exploration s’accompagne de fiches explicatives sur les différents monuments et lieux de la ville, avec des infos pratiques en prime. Le projet a été développé par Hélix Solutions, une société qui crée des solutions numériques pour les acteurs locaux.

Offrir une vitrine aux différents acteurs de Nancy

Plus largement, l'application doit permettre de valoriser la région, son tissu économique et son patrimoine. “Elle apporte aussi aux acteurs économiques et sociaux, que ce soit les acteurs du tourisme, les grandes écoles qui ont besoin de recruter, les entreprises qui cherchent des collaborateurs”, explique François Werner, vice-président de la métropole du Grand Nancy. Et le projet ne s’arrête pas là : au printemps 2021, des partenaires privés, tels que des boutiques, des hôtels ou des restaurants, seront intégrés à visitnancy360, ainsi que des vues intérieures des bâtiments.