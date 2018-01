CARTE. Zones blanches : quel est le meilleur opérateur mobile en fonction de votre lieu de résidence ?

Alors que le gouvernement veut s'attaquer aux zones blanche, l'Autorité de régulation des télécoms permet, grâce à une carte interactive, de visualiser la couverture du territoire par Orange, Bouygues, SFR et Free. Une femme prend une photo avec son téléphone portable, dans une forêt suisse, le 21 décembre 2017. (BRIGITTE BLÄTTLER / MOMENT RF / GETTY IMAGES)

Pas toujours facile de choisir l'opérateur téléphonique qui vous permettra d'avoir du réseau partout, même au fin fond de votre jardin. Dimanche 14 janvier, Julien Denormandie, secrétaire d'État du ministre de la Cohésion des territoires, a déclaré dans une interview au Journal du Dimanche, qu'Orange, Bouygues, SFR et Free allaient investir plus de trois milliards d'euros en trois ans dans le but d'éliminer les "zones blanches".

Mais en attendant que la France ne compte plus de zones complètement dépourvues de réseau téléphonique, cette carte interactive mise en ligne en septembre 2017 par l'Autorité de régulation des télécoms peut vous être très utile. Elle permet en effet d'observer les couvertures réelles dans les zones les moins densément peuplées de France.

Au 1er juillet, SFR couvrait ainsi 74% des zones peu denses, contre 70% pour Bouygues Telecom, 69% pour Orange et 47% pour Free, le dernier arrivé sur le marché, résume le Huff Post.

Cliquez pour accéder à la carte interactive.