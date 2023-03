Retraites : au Danemark, vers un départ à 70 ans en 2040

Au Danemark, l’âge de départ à la retraite, indexé sur l'espérance de vie, pourrait aller jusqu'à 70 ans en 2040. Et ce, malgré la profonde fatigue de certains salariés.

Copenhague (Danemark) est en lice pour devenir la capitale européenne de la retraite la plus tardive. Flemming Rosleff, 78 ans, a récemment été embauché comme vendeur dans une supérette, au rayon des vins. Après avoir été médecin et directeur d’hôpital, il dit avoir besoin de s’occuper. "Moi j’étais comptable, j’ai arrêté dès que j’ai pu", commente l’un de ses clients. Au Danemark, la retraite est indexée sur l’espérance de vie. Tous les cinq ans, le Parlement vote le report de l’âge de départ à la retraite de six mois à un an. Selon les projections, il sera fixé à 69 en 2035, et 70 ans en 2040.

La souffrance de certains seniors

La réforme ne rencontre pas de réelle opposition, mais certains en souffrent. C’est le cas d’Yvonne Pless, une aide-soignante de 70 ans. "Je suis très fatiguée. (…) À 70 ans, le corps ne veut plus suivre", dit-elle. Mais elle vit seule, et n’a pas d’autre choix.

Au Danemark, le coût de la vie est 11 % plus élevé qu’en France. 72,3 % des seniors travaillent, contre 56 % en France. "Permettre aux travailleurs danois les plus touchés par la pénibilité de partir en retraite anticipée était une proposition électorale de la Première ministre. (…) Une proposition qui n’est jamais arrivée jusqu’au Parlement", indique la journaliste Maeva Damoy, envoyée spéciale à Copenhague.