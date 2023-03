Cinéma : rencontre avec Keanu Reeves, l’antihéros d’Hollywood

A.Le Quéré, J.Ababsa, L.Harper, C. Ricco

Sa filmographie est à la fois faite de succès planétaires et de ratés monumentaux. Sans le vouloir, Keanu Reeves est devenu une icône moderne, saluée pour sa gentillesse et sa générosité.

Keanu Reeves était récemment sur le tapis rouge à Paris pour l’avant-première de John Wick : Chapitre 4. À 58 ans, il est une star discrète, adorée par les fans de cinéma. "Il est accessible, il est proche, il est humain", commente une fan. Comme Tom Cruise, il réalise lui-même ses cascades. Pour le jeu d’acteur, il a pour modèle Alain Delon. "C’est un acteur tellement charismatique. Je pense qu’il a en lui quelque chose entre la tension et la mélancolie", confie Keanu Reeves.

L’homme "le plus cool du monde"

Comme son idole, l’acteur alterne depuis toujours films d’auteurs et films populaires. Speed et la saga Matrix ont fait de lui une star. Mais une star pas comme les autres. Il prend le métro à New-York (États-Unis) et laisse même sa place.

L’acteur est souvent présenté comme l’homme le plus cool du monde. "Je ne regarde pas les commentaires en ligne. Je lis les critiques de mes films, je ne peux pas m’en empêcher, (…) mais je ne suis pas sur les réseaux sociaux", assure-t-il toutefois. Si Keanu Reeves ne sera jamais influenceur, il est devenu un personnage de bande dessinée et de jeu vidéo.