Alors qu'Elisabeth Borne a promis d'inviter prochainement les syndicats à Matignon, la nouvelle dirigeante du syndicat n'exclut pas d'accepter, même si la réforme des retraites n'est pas retirée.

La dernière fois que les syndicats ont été reçus par la Première ministre, le 5 avril, la réunion avait tourné court, faute d'ouverture à un possible retrait de la réforme des retraites. La situation a-t-elle changé ? Alors qu'Elisabeth Borne a promis de convier à nouveau l'intersyndicale, la secrétaire générale de la CGT n'exclut pas d'accepter l'invitation : "Il est évident qu'à un moment donné, il va falloir se reparler avec le gouvernement. La CGT n'a pas de politique de la chaise vide", répond Sophie Binet sur franceinfo, vendredi 28 avril.

Elle ne confirme pas pour autant que la CGT acceptera une réunion : la nouvelle dirigeante de la CGT renvoie la question à une réunion de l'intersyndicale prévue le 2 mai, au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation. Par ailleurs, "la dernière question, c'est le contenu", estime-t-elle. "On ne nous parle toujours pas, par exemple, de salaire". "S'il n'y a pas de retrait de cette réforme des retraites, il y aura une défiance profonde qui va rester, et dans le pays et avec les organisations syndicales", prévient-elle également.

"Mon objectif est bien de reprendre les discussions avec les intersyndicales dès le début du mois de mai", avait déclaré Elisabeth Borne jeudi, sur France 2. Franceinfo a appris vendredi que les invitations seraient rapidement envoyées aux syndicats en vue d'une rencontre au milieu de la première semaine de mai.