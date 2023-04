Lors son intervention, lundi, le président de la République a évoqué le mouvement de contestation qui secoue le pays depuis trois mois, reconnaissant "la colère s'exprimait".

"Pour autant, cette réforme est-elle acceptée ? A l'évidence, non", a admis Emmanuel Macron, lundi 17 avril, lors de son allocution télévisée. Après avoir considéré que le texte de l'exécutif sur les retraites constituait "un effort", il a reconnu qu'un consensus n'avait "pas pu être trouvé", ce qu'il "regrette".

"Nous devons en tirer tous les enseignements", a-t-il poursuivi. "J'ai entendu dans les manifestants une opposition à la réforme des retraites, mais aussi une volonté de retrouver du sens dans son travail, d'en améliorer", assure-t-il à propos du vaste mouvement de contestation qui secoue le pays.

"C'est toute cette colère que de très nombreux Français ont exprimée en manifestant, et pour l'immense majorité, dans le calme et le respect de nos institutions", a reconnu le chef de l'Etat." Personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique", a souligné Emmanuel Macron