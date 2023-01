Témoignages Réforme des retraites : pour les seniors en recherche d'emploi, "ça vient augmenter forcément l'angoisse"

À Wattrelos, près de Roubaix dans le Nord, durant un "job dating" réservé aux seniors, cette réforme est dans toutes les têtes.

La réforme des retraites commence à être étudiée en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale lundi 30 janvier. "Vous recherchez combien d'heures par semaine ?" Au "job dating" de Wattrelos, dans le Nord près de Roubaix, cette réforme inquiète particulièrement les plus de 50 ans en recherche d'emploi. Ils représentent 25 % des demandeurs d'emploi en France.

Frédéric, 51 ans, au chômage depuis deux ans, passe des dizaines d'entretiens par mois : "Je postule, mais les entreprises n'ont rien pour moi, apparemment. Faut envoyer au moins 100 CV pour avoir une réponse positive !"

Dans ces conditions, la réforme des retraites et l'allongement de la durée de cotisation, "ça fait peur", soupire Christelle, 55 ans. "Est-ce qu'on va tenir le coup jusqu'à 65 ans ? Je ne sais pas", s'inquiète-t-elle. Chez ces seniors, si l'envie de travailler est bien là, beaucoup font face à des ennuis de santé, un handicap quand on recherche un emploi stable. "J'ai été licencié pour inaptitude, explique Éric, 57 ans. J'ai eu un grave accident dans mon ancienne entreprise. Depuis ce temps-là, c'est un peu la galère."

"C'est bien beau de prendre des gens de 20 ou 30 ans, mais après, une fois qu'ils ont des maladies ou ceci cela, on les jette comme des malpropres." Éric, 57 ans, en recherche d'emploi à franceinfo

Le chômage reste très élevé chez les seniors

Cette crainte, les professionnels du recrutement le constatent eux aussi. Céline Couderc, travaille au sein de l'association "Compétences et Emplois", à l'origine de ce "job dating". "Déjà, aujourd'hui, ils ont quand même dans la tête que les entreprises n'ont pas trop envie de seniors. Alors en plus, ils doivent travailler jusqu'à 64 ans et du coup, essayer d'avoir leur retraite pleine. Je pense que ça vient augmenter forcément leur angoisse. Ils se demandent : 'Est-ce que je vais avoir un boulot jusqu'à 64 ans ?' Tout simplement."

Une question d'autant plus pertinente quand on sait qu'en France, les deux tiers des 60/64 ans n'ont pas de travail. Pour autant, la situation s'améliore ces dernières années. Le taux d'emploi dans cette tranche d'âge s'est accru de près de neuf points et la part d'inactifs a reculé de près de dix points entre 2014 et 2021.